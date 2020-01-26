Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Sinanpaşa ilçesi Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Öztürk, eşinin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

25 yaşındaki Uzman Çavuş Öztürk, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Gökhan Öztürk'ün naaşı, memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.