Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik deprem sırasında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı.

Malatya'da, özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem sırasında yaşananlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, sağlık çalışanlarının yeni doğan bir bebeğin kontrollerini yaptığı sırada sarsıntının meydana geldiği görülüyor.

Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı da görüntülere yansıdı.