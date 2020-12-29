Tekirdağ'daki bir özel hastanede COVID-19 tedavisi gören anneleri Fatma Patan'ın ölüm haberi Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Aile, teslim aldıkları cenazeyi Yeni Mahalle Mezarlığı'nda defnetti.

Aile bir süre sonra hastaneden aldıkları telefonla annelerinin bugün vefat ettiğini, gönderilen cenazenin ise

Aldıkları haberle şaşkına dönen aile, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla getirilen annelerinin cenazesini toprağa verdi.

Daha önce defnedilen cenaze ise yetkililerce mezardan çıkarılarak ailesine teslim edildi.

"Salgın tedbirlerinden dolayı cenazemizi yakından tespit edemedik"

Vefat eden Fatma Patan'ın oğlu Nurettin Patan, annelerinin cenazesini COVID-19 nedeniyle yakından teşhis edemediklerini, o nedenle evrakları imzalayıp Karasu'ya döndüklerini söyledi.

Yanlış cenazeyi aldıklarını mezarın başında telefonla öğrendiklerinde şok yaşadıklarını dile getiren Patan, "Avlaç ailesiyle konuşarak cenazelerimizi değiştirdik. Hastaneden bize yanlış cenaze verdiler. Defnedilmiş cenazeyi geri çıkarmak zorunda kaldık. Hukuk yoluyla hakkımızı arayacağız" şeklinde konuştu.