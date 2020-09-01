Alemdağ Mahallesi Atabey Caddesi'nde bulunan 5 katlı tekstil atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Atabey Caddesi, polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.