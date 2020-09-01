Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti.
Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı.
Genç kız, ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: aydın sulama kanalına düşen araçSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 17:27
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