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Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 17:00
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