Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen, Özbekistan uyruklu A.M. isimli şahsın kamyonetinde arama yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

X-ray taramasına sokulan kamyonette şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, araç Türkiye Giriş Araç Arama Hangarı'na getirilerek burada sürücüsünün nezaretinde ekiplerce kapsamlı arama yapıldı.

Kaçak ürünlerle araca el konuldu

Aramada 66 bin takviye edici gıda, 360 adet spor ayakkabı, 110, lamba düğmesi,140 topraklamalı priz, 40 adet komütatör mekanizma, 13 televizyon düğmesi 40 siyah anahtar düğme cinsi olduğu düşünülen eşya, 780 kilogram çay ülkeye yasa dışı olarak sokulmak istenirken ele geçirildi.

Şoför hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı işlem başlattı, kaçak ürünlere ve araca el konuldu.

Öte yandan ele geçirilen ürünlerinin piyasa değerinin 279 bin 859 lira olduğu kaydedildi.