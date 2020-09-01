Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazıyla tefecilik yapanlara yönelik Mersin ve Adana'da çalışma başlattı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışması sonucu aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, telefon bayisi, yerel gazete ve derneğin de bulunduğu 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, farklı kişilere ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösteren slipler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.