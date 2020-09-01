Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kösrelik Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mahallelinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Etiketler: Yayladağı orman yangını hataySon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 16:26
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