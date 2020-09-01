Kösrelik Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Mahallelinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.