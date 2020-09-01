Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bina sakinleri komşularının yardımıyla dışarı çıktı. Yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısından yükselen yoğun dumanı fark eden sokak sakinleri, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Komşularının yardımıyla binayı boşaltan vatandaşlar, yangını gözyaşları içinde izledi.
[Fotoğraf: DHA]
Yarım saat içinde söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti.
Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.
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