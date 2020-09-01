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Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1. Murat Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Olayla ilgili A.C, M.K, N.S, T.A, M.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: kobra yılanı zehri EdirneSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 13:41
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