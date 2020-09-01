Haber Giriş: Kaynak: DHA
Adıyaman'da 842 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: kök kenevir AdıyamanSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 13:40
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