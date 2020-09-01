Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 57 eve karantina kararı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 57 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Adıyaman koronavirüs tedbirleri karantina uygulamasıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 12:58
Son Haberler
- 13:37
- 13:41
- 13:40
- 13:26
- 13:32
Sıradaki Haber
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz