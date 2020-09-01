Haber Giriş: Kaynak: AA
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınak imha edildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesinin Yassıdağ (Ciraf) Künaf Yaylası bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış üslenmesi için depoladıkları malzemeleri ele geçirmek amacıyla "Yıldırım-1/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-40 Operasyonu" başlatıldı.
Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Operasyon (JÖPER), Polis Özel Harekat (PÖH), komando ve güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda, çok miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınak tespit edildi.
Sığınak imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.
Etiketler: Siirt Terör örgütü PKK Sığınak Siirt ValiliğiSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 12:46
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