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Zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numune alarak araştırma başlattı.
Adana Güneri Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besleyen Döndü Gültekin, sabah ahırına girdiğinde 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.
Gültekin, durumu polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve hayvanlardan numune aldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: zehirli su AdanaSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 12:47
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