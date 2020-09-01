Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sivas'ta 102 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde, sikke, ok başı, yüzük, tas, tabanca ve mermi ele geçirildi.
Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içinde C.D. ve E.Y.'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 ok başı, 1 yüzük, 1 tas, 1 kurusıkı tabanca ve 49 kurusıkı mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: tarihi eser Sivas sikkeSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 13:32
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