Sivas Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye satmak için tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine D-100 karayolunda, içinde C.D. ve E.Y.'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramada 102 adet çeşitli boyutlarda sikke, 2 ok başı, 1 yüzük, 1 tas, 1 kurusıkı tabanca ve 49 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.