Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da polisin durdurduğu iki tırda 38 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Araç sürücüleri gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Aksaray yolundaki uygulama noktalarında, şüphe üzerine iki tırı durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, kaçak ve karışımlı oldukları belirlenen toplam 38 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İki araç sürücüsü de gözaltına alınırken, kaçak akaryakıta el konuldu.
Etiketler: tır Konya kaçak akaryakıtSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 15:20
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