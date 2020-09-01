Hatay'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Polisin iki gün önceki operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.