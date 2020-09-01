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Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.
Polisin iki gün önceki operasyonunda, şüphelilerin adreslerinde 2'si otomatik 4 tabanca, otomatik tüfek ile bunlara ait şarjör ve çok sayıda mermi bulunmuştu.
Etiketler: silah kaçakçılığı hataySon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 16:30
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