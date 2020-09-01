Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir hastanenin güvenlik müdürüne yönelik olduğu iddia edilen silahlı saldırıda olay yerinin yakınında bulunan 2 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde hastaneye gelerek personelle tartışan kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi, hastanenin güvenlik müdürü ile personel müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.
Daha sonra bu kişinin yakınları olduğu değerlendirilen bir grup hastaneye geldi.
Grupta bulunanlardan birisinin hastanenin güvenlik müdürüne silahla ateş açması sonucu idari bölümde çalışan bir görevli ile bir vatandaş yaralandı.
Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana silahlı saldırıSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 17:19
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