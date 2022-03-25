Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 12:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 406 sikke ele geçirildi
Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 406 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ilçesinde 2 şüphelinin elindeki tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 406 sikke ve 2 küpe ele geçirildi.
Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser Çanakkale
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