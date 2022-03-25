İstanbul Ataşehir’de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ikinci celsesi yapıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ataşehir'de Başak Cengiz'in kılıçla öldürülmesine ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Davaya dair detayları @trthaber muhabiri Muhammet Emin Şahin aktardı.https://t.co/u8lhQ91m4u pic.twitter.com/C40BicN69v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2022

Mütalaa açıklandı

Savcı, ikinci kez hakim karşısına çıkan Can Göktuğ Boz hakkında mütalaasını açıkladı.

Canavarca hisle, eziyet çektirerek ve kasten öldürme, silahla tehdit ve bıçak taşıma eylemleri sebebiyle sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Herhangi bir ceza indirimi uygulanmamasını istedi.

Duruşma 22 Nisan Cuma gününe ertelendi.

Can Göktuğ Boz, daha önceki ifadesinde Cengiz'i öldürmesinin belli bir sebebi olmadığını, onu zayıf gördüğü için seçtiğini söylemişti.