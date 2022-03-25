Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin, farklı bir ildeki silah fabrikasında üretilen çok sayıdaki Brezilya patentli silahı piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen biri depo 5 adrese operasyon düzenlendi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 266 tabanca, çok sayıda tabanca parçası, mermi ve şarjör ile 145 bin lira ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.