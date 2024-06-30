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Türkiye
AA 30.06.2024 20:35

Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Çanakkale'de otomobile ve park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Çanakkale Ayvacık'tan Edremit istikametine giden Can Ayıboğan idaresindeki kamyonet, önünde seyir halinde olan Nevzat Mirasyedi idaresindeki otomobile arkadan vurduktan sonra yolun sağında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, tırın dorsesinin altına giren kamyonetteki sürücü Can Ayıboğan ve yanında yolcu olarak bulunan Satılmış Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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