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Türkiye
DHA 30.06.2024 19:30

Nevşehir'deki kazada traktör ikiye bölündü: 8 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'deki kazada traktör ikiye bölündü: 8 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Sarıhıdır köyü yakınlarında meydana geldi. N.Ç. idaresindeki traktör ile aynı yönde seyir halinde olan S.D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün arkasında bulunan tırmık, arkadan gelen ve aynı yönde seyir halinde olan K.B. kontrolündeki başka bir otomobilin ön camına saplandı. Kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen traktör sürücüsü Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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