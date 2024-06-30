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Türkiye
AA 30.06.2024 20:16

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: TRT Haber]

Lara bölgesindeki plaja yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, dozer, itfaiye ve orman ekipleriyle müdahalede bulunuldu.

Yangın bölgesinde birçok kişi de yangının yayılmasına engel olmak için ekiplere destek verdi. Bazı kişiler hortum ve su bidonları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 30 hektar alan ve ekili bir sera zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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