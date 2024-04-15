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Türkiye
AA 15.04.2024 13:24

Çanakkale'de motosikletteki kasksız yolculara da ceza kesilecek

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, motosikletin arkasındaki kasksız yolculara da ceza kesileceğini duyurdu.

Çanakkale'de motosikletteki kasksız yolculara da ceza kesilecek

Emniyetten yapılan açıklamada, Çanakkale'nin nüfusuna oranla motosiklet kullanımının çok yüksek olduğu iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğinin artırılması, can güvenliğinin ön planda tutularak yaralamalı ve ölümlü kazaların azaltılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, bu sebeple motosiklet kullanıcı ve yolcularının kask takmalarının kendi güvenlikleri için önem arz ettiği, yapılacak denetimlerde bu konunun üzerinde hassasiyetle durulacağı kaydedildi.

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