Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, makilik ve ormanlık alandaki yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.
Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel katıldı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar da ekiplere destek verdi.
Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını Yangın
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