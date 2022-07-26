İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi'nde 19 tır dorsesinin fren sisteminden ABS beyinlerinin çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 3 şüphelinin 19 dorsenin üzerindeki, toplam piyasa değeri 470 bin lira olan ABS beyinlerini söktükten sonra bir kamyonete yükleyip götürdüklerini tespit etti.

Polis, kimliklerini belirlediği şüphelilerden birini Hatay'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.