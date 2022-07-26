Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Silahlı ve kılıçlı görüntüsünü paylaşan kişiye gözaltı
[Fotograf: DHA]
Uzun namlulu silahlar ve kılıçla görüntü çekip, sosyal medyada paylaşan ve büyük tepki gören Ahmet Sivri gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntüsünü paylaşan Ahmet Sivri'nin Küçükçekmece'de gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, "Şüphelinin ikametinde, iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.
[Fotoğraf: DHA]
Adliyeye sevk edilen Ahmet Sivri serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul Sosyal Medya
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