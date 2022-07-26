İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntüsünü paylaşan Ahmet Sivri'nin Küçükçekmece'de gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Şüphelinin ikametinde, iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

[Fotoğraf: DHA]

Adliyeye sevk edilen Ahmet Sivri serbest bırakıldı.