Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ormanlık alanda yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uludağ'ın eteklerindeki Hamamlıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bursa Orman Yangını Yangın
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