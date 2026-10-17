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Dünya
AA 17.10.2026 12:28

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 48 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 6 Filistinli öldü, 43 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 48 saatte 6 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 6 kişinin cenazesinin getirildiği, 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1511'e, yaralananların sayısının 5 bin 375'e yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde enkaz altından 838 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 469'a, yaralı sayısının ise 175 bin 492'ye ulaştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Adli Tıp Kurumunun 10 Ekim'den bu yana kayıp dosyaları ve ihbarlar üzerinde yürüttüğü incelemeler sonucu kimlikleri doğrulanan 67 kişinin daha toplam can kaybına eklendiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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