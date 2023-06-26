Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2023 09:39

Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 57 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

"TCSG-905" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" ve "TCSG-905" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya getirilen 92 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
'Adınız hırsızlığa karıştı' deyip 400 bin lira dolandırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
AB: Wagner’in isyanı Rusya’nın gücünün kırıldığını gösteriyor
10:41
Kaya sandıkları cisim 12,3 kiloluk mantar çıktı
10:39
Memur maaş artışı nasıl belirlenecek?
10:36
Türkoğlu'nda yöresel mimariye uygun 92 ev inşa ediliyor
10:31
Bakanlıktan "bazı kamu kurumlarının satılacağı" iddialarına yalanlama
10:25
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
Leyleklerin uğrak noktası: Selçuk
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ