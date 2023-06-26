Çanakkale'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

"TCSG-905" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-8" ve "TCSG-905" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya getirilen 92 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.