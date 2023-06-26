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Türkiye
İHA 26.06.2023 09:36

'Adınız hırsızlığa karıştı' deyip 400 bin lira dolandırdılar

Bursa'da, kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınız hırsızlığa karıştı" diyerek korkuttukları ailenin, ev alabilmek için yıllardır biriktirdiği 400 bin liralık altını çaldı.

'Adınız hırsızlığa karıştı' deyip 400 bin lira dolandırdılar

Merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Aydın Öztürk (40), yakın bir dostunun cenazesine katılmak için evden ayrıldı.

Bu esnada kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı; "İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki altınları bozdurup parasını hesaba yatırın ve hemen adliyeye gidin" dedi.

'Adınız hırsızlığa karıştı' deyip 400 bin lira dolandırdılar

Telefondaki kişiye inanan Öztürk adliyenin yolunu tutarken, eşi Münnever Öztürk’e ulaşan dolandırıcılar bu kez de aynı bahaneyle evdeki altınları alıp gelmesini istedi. Durumdan şüphelenmeyen mağdur kadın, çantasına koyduğu 400 bin lira değerindeki 33 altını sokak arasında buluştuğu dolandırıcılara teslim etti.

Adliyede bir süre bekleyen Aydın Öztürk, jandarmadan böyle bir talep olmayacağını öğrenince durumu eşiyle paylaştı. Birbirinden habersiz karı-koca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Polis ekiplerince başlatılan tahkikat devam ederken, mağdur çiftin tek isteği ev için biriktirdikleri altınlarına kavuşmak.

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