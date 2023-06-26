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Türkiye
AA 26.06.2023 07:08

Togg, Afyonkarahisar'da şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın oğlu Uraz'ın sünnet arabası oldu.

Togg, Afyonkarahisar'da şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

İlçeye bağlı Yıprak köyünde yaşayan şehit ailesinin isteği üzerine sünnet olacak 7 yaşındaki Uraz Evran için Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in makam aracı olan Togg, süslendi, plakalarına ise, "Yakışıklı Uraz'ın Sünneti" ile "Bir Kahramanın Oğluyum" yazıları yapıştırıldı.

Annesi Canan ile babaannesi Yeter Evran'la birlikte Togg'la evinden alınan Uraz, jandarma ve polis araçlarının katıldığı konvoyla köyde turladı.

Konvoyun ardından küçük Uraz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i cep telefonuyla görüntülü arayarak, "Mehmet Amca, sürpriziniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum." dedi.

Anne Evran da mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Zeybek'e teşekkürlerini iletti.

Zeybek ise Togg'un Afyonkarahisar'da ilk kez Uraz için sünnet aracı olduğunu belirterek, "Hayırlı olsun sünnet düğünün. Sen, bize emanetsin ve seni çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Düğünün ardından Uraz ve ailesi, köy mezarlığındaki şehit Şafak Evran'ın kabrini ziyaret etti.

Uraz'ın sünnet elbisesiyle babasının mezar taşı öpmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, 2019 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşmüştü.

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TOGG Afyonkarahisar
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