Tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Kaza, Şarkışla ilçesi Cemel Kavşağı'nda meydana geldi. H.Y. idaresindeki marka otomobil, A.C. idaresindeki tıra yandan çarptı.

Hurdaya dönem otomobilde bulunan C.G., E.K., S.Y., Z.M.G. ve Z.L.G. hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil içerisinde bulunan ailenin İstanbul’dan yola çıkarak Kurban Bayramı tatili için Altınyayla ilçesi Kale Köyü'ne bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.