Spil Dağı'na tırmanış yaparken kanyona düştü: 11 saatte kurtarıldı

Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Akpınar mevkiiindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda meydana geldi.

İzmir'den, Yarıkkaya Kanyonu'na gelen 10 dağcı, ip yardımıyla kanyona inmeye başladı.

Dağcılardan Recep Alkın Epçin, iple indiği sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kalçasından yaralanan dağcı Epçin, kanyonda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ekipleri, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi.

11 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Kurtarma operasyonunu Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mürşit Gündoğdu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal koordinesinde yürütüldü. 500 metreye yakın girdikleri kanyon içerisine 4 istasyon kuran ekipler, olaydan 2,5 saat sonra yaralı dağcıya ulaştı.

Sağlık ekipleri tarafından kanyon içerisinde yapılan ilk müdahale ardından sedyeye alınan ve 120 kilogram olduğu öğrenilen yaralı dağcıyı kanyondan çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yaralı dağcı Epçin, 11 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı kanyondan çıkarıldı. Sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavisi yapılmak üzere Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Dağcılara ormana giriş yasağı ihlalinden para cezası

Mahsur kaldığı kanyonda ölümden dönen yaralı Epçin ve beraberindeki 9 dağcıya, Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karar gereği ormanlara giriş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle jandarma tarafından 1295'şer liralık ceza uygulandı.

Ayrıca diğer 9 dağcı ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kurtarma operasyonu ardından açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki kayalıklardan aşağıya indik. 3 etaplı bir inişin ardından yaralı dağcımızı bulunduğu yerden aldık. Tüm ekiplerimizle hep birlikte kanyondan çıkararak, ambulansa teslim ettik ve sağlık durumu iyi" dedi.