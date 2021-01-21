Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 184 düzensiz göçmeni de karada yakaladı. Yakalanan 204 düzensiz göçmen, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ezine ilçesi Beşik Burnu önlerinde içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesi tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan teknede 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Daha sonra İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan çalışmayla bu kişilerle bağlantılı 184 göçmen de karada yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 204 kişinin Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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