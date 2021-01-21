Örnek Sanayi Bölgesi'nde hurdacı dükkanı bulunan Orhan Bıyıklı, koronavirüs (Covid-19) kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle geçen hafta sonu evinde kalacağından, 3 yıldır iş yerinin önünde baktığı Alman kurdu cinsi "Kont" isimli köpeğinin kulübesine, fazladan yiyecek ve su bırakıp ayrıldı.

Hafta başında sabah saatlerinde iş yerine gelen Bıyıklı, köpeğinin sağ arka ayağının kesilmiş olduğunu gördü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde köpeğinin tedavisini yaptıran Bıyıklı, polise giderek suçluların bulunması için şikayetçi oldu.

Bıyıkl, köpeğini gördüğünde şoke olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanede zamanı geçtiği için ayağı yerine dikemeyeceklerini söylediler. Köpeğin ölmemesi için sağ arka ayağını ampüte etmek zorunda olduklarını belirttiler. Biz de yaşama tutunabilmesi için bacağının tamamen kesilmesini kabul ettik." dedi.

Köpeğine bunu yapanların bulunmasını isteyen Bıyıklı, "Bir insan bunu nasıl yapar. Bu hayvan o kadar acı çekti. Bunu yapan bir cani olmalı. Suçlu veya suçluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.