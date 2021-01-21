Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selçuk Özdağ’a saldırı soruşturmasında 3 şüpheli için yakalama kararı
[Fotoğraf: AA]
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre saldırı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden, saldırıyla ilgili aranan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
İstemi kabul eden hakimlik, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkardı.
Selçuk Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, 19 Ocak'ta "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.
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