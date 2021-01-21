Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 9 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 9 bin litre etil alkol ele geçirildi.
Balıkesir'de İ.S'ye ait iş yerinde kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda sahte içki imalatında kullanılacağı tahmin edilen 9 bin litre etil alkol ile 1 kilo 440 gram tütün ele geçirildi.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlattı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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