Bartın'ın Söğütlü köyünde rahatsızlanan 53 yaşındaki Sevgi Tutmuş, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolun 1,5 metre karla kaplı olması nedeniyle durumu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibine bildirdi.

UMKE ekipleri paletli kar ambulansı ile 2 sağlık personeli ve 1 doktorla yola çıktı.

UMKE ekipleri 45 kilometrelik yolda karın yanı sıra devrilen ve ulaşımı kapatan ağaçlarla da mücadele etti. Yollara devrilen ağaçlar balta ile kesilerek tekrar ulaşım sağlandı.

Paletli ambulansla köye ulaşan UMKE ekipleri, rahatsızlığı dolayısıyla sancıları artan Sevgi Tutmuş’un evine ise 1,5 metrelik karın içinde yüzlerce metre yürüyerek ulaştı.

Evinde ilk tedavisi yapılan Sevgi Durmuş daha sonra paletli ambulansa alınıp Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber: Bülent Bostancı