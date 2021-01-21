TRT'nin dünyada izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, özellikle Rusya'daki müslümanlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Rus haber ajansı Ria Novosti, Türk dizilerine ilgiyi ele alan bir analiz yayınladı. "Türk dizilerinin muhteşem yüzyılı" başlığı ile verilen haberde yapımların dünya çapındaki başarılarından övgüyle bahsedildi.

Türkler, Emmy ödülleri kazanan projelere imza atıyor denilen haberde, Rusya ve dünyada gösterilen dizilerden özetler sunuldu.

Haberde, Türkiye'nin kültür endüstrisi pazarında son yıllardaki dizi üretimiyle ABD'den sonra ikinciliğe yükseldiği hatırlatıldı.

"Türk dizilerini Batılı yapımlardan ayıran en büyük özellik ise muhafazakar ögeler içeriyor olması" değerlendirmesinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imajı katkı sağlıyor

Türk dizilerinin yüzden fazla ülkede gösterime girdiğine dikkat çekilen yazıda,

Türk ekonomisine katkının 500 milyon doları bulduğu belirtildi.

Rus haber ajansının yazısında, artan ilgiyle beraber uluslararası dizi ve film platformlarının Türk dizilerine daha fazla yer verdiği kaydedildi.

Dizlerin izlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imajının da katkı yaptığı vurgulandı.