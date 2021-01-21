Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan FETÖ şüphelisi Malatya’da yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesindeki evinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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