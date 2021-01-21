14 yaşında simitçi kalfası olarak çalışırken annesini 3 Fransız askerinin tacizinden korumak isteyen Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920'de süngülenerek şehit edildi. Şehit Kamil"in vefatının 101. yılı dolayısıyla Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindekiler, Mehmet Kamil ve annesi Hadice Dilek'in kabrini ziyaret ederek andı.

Başkan Fadıloğlu, Mehmet Kamil'in ölümünün Antep savunmasının en önemli hadiselerinden biri olduğunu, ilk kıvılcımın yakılmasını sağladığını ifade etti:

"Genç Kamil'in şehadeti, Antep savunmasının ilk bayrak şehidi olarak bir sembol haline gelmiş ve adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Bu vesileyle Antep'i Gazilik ile onurlandıran, üzerinde onurla ve başı dik yaşadığımız bu toprakları bizlere emanet eden büyük destanın aziz kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, adını bildiğimiz ve bilmediğimiz herkesi bir kez daha rahmetle anıyorum."

