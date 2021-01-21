Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta kaybolan 90 küçükbaş hayvanı jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kaybolan 90 küçükbaş hayvanı jandarma ekipleri buldu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Derebağı köyünde yaşayan İ.K, jandarmayı arayarak otlatmak için çobana teslim ettiği küçükbaş hayvanlarından 90'ının kaybolduğu ihbarında bulundu.
Harekete geçen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy çevresinde yaptıkları aramada hayvanları, 3 kilometre uzakta otlarken buldu.
Hayvanlarını teslim alan İ.K, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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