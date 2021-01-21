Amca K.K ile yeğeni Hasan K. arasında ilçe emniyet müdürlüğü önünde bugün henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, tüfekle Hasan K'ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kendisine ait minibüsle kaçmaya çalışan K.K. yakalandı.

