Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emniyet müdürlüğünün önünde yeğenini vurdu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tüfekle vurdu.
Amca K.K ile yeğeni Hasan K. arasında ilçe emniyet müdürlüğü önünde bugün henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, tüfekle Hasan K'ye ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Olay yerinden kendisine ait minibüsle kaçmaya çalışan K.K. yakalandı.
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