Kentte 1881 yılında inşa edilen ve ‘Böcek Mektebi’ olarak kullanılırken sonraki yıllarda Edirne İl Müftülüğü binası olarak hizmet veren yapı, geçen hafta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu ileri sürülen yangınla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

“1 yıl içinde aslına uygun onaracağız”

Edirne Valisi Ekrem Canalp binanın bir yıldan daha az bir sürede yeniden inşa edileceğini söyledi. Vali Canalp, “Binayla beraber aslında içimiz de tarihin bir parçasıyla birlikte yanıyordu. Ve bütün Edirnelilerin düşündüğü gibi ciğerlerimiz de yandı" açıklamasını yapmıştı.