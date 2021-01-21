Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yanan müftülük binası aslına uygun şekilde inşa edilecek
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’de yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tarihi müftülük binası, aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.
Kentte 1881 yılında inşa edilen ve ‘Böcek Mektebi’ olarak kullanılırken sonraki yıllarda Edirne İl Müftülüğü binası olarak hizmet veren yapı, geçen hafta çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu ileri sürülen yangınla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
“1 yıl içinde aslına uygun onaracağız”
Edirne Valisi Ekrem Canalp binanın bir yıldan daha az bir sürede yeniden inşa edileceğini söyledi. Vali Canalp, “Binayla beraber aslında içimiz de tarihin bir parçasıyla birlikte yanıyordu. Ve bütün Edirnelilerin düşündüğü gibi ciğerlerimiz de yandı" açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 17:03
- 16:34
- 16:31
- 16:25
- 16:26
Sıradaki Haber
Kayseri'de terör operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz