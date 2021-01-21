Kolombiya'dan kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği, bunun da yurt genelinde piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda operasyon yapıldı.

Narkotik köpeği Ghipsi'nin de katıldığı operasyonda, Kolombiya'dan getirilen gül kolilerine gizlenmiş 24 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyu teslim alacak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Büşra Çelik