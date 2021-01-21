Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atatürk Havalimanında 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Kolombiya'dan kargo ile getirilen gül kolilerinin içerisine gizlenmiş 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kolombiya'dan kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği, bunun da yurt genelinde piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Atatürk Havalimanı'nda operasyon yapıldı.
Narkotik köpeği Ghipsi'nin de katıldığı operasyonda, Kolombiya'dan getirilen gül kolilerine gizlenmiş 24 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis, uyuşturucuyu teslim alacak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber: Büşra Çelik
Etiketler: Uyuşturucu
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