Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte şirketle SGK’yı zarara uğratan şüpheliler adliyede
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’de kurdukları sahte çağrı merkezi şirketi üzerinden, çalışmayan kişileri sigortalı göstererek SGK’yı zarara uğrattıkları öne sürülen 26 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesindeki özel ekip dün, nitelikli dolandırıcılıkla kurum ve kuruluşları zarara uğrattıkları iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına almıştı.
26 şüpheliden 22’si emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 4 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
Kardeşi adına işsizlik maaşı aldığı iddiası
58 kişinin “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alındığı soruşturmada, şüphelilerden birinin sigortalı olarak gösterdiği kardeşi adına işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattığı öne sürüldü.
Adliyeye sevk edilen 4 zanlının işlemleri sürüyor.
Etiketler: Dolandırıcılık SGK
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