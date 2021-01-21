Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’de FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı davada 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan firari sanık K.C., saklandığı evde yakalandı. Bir markette reyon görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıkan K.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C.’nin Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde yaşadığını belirledi.
Tespit edilen adrese yapılan operasyonla K.C. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi
K.C.’nin Kırıkkale’de 11 yıl boyunca FETÖ ile iltisaklı özel dershanede matematik öğretmeni olarak çalıştığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
Sanığın firarda olduğu dönemde Şirintepe Mahallesi’ndeki bir markette reyon sorumlusu olarak çalıştığı ortaya çıktı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kardan kapanan 381 köy yolu 24 saatte ulaşıma açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz